Romano Mari verso la conferma alla presidenza dell'Ordine dei medici di Macerata

Salvo improbabili colpi di scena, Romano Mari si avvia verso la conferma alla presidenza dell’Ordine dei medici della provincia di Macerata. Il condizionale è d’obbligo poiché la scelta spetta al nuovo consiglio direttivo eletto nella consultazione che si è svolta sabato e domenica, che ha visto l’affermazione della lista "Sempre avanti uniti", tra i cui candidati c’è anche il presidente uscente.

Le cose possono sempre cambiare, ma non è un mistero che l’orientamento del gruppo, già alla vigilia delle elezioni, fosse quello – in caso di vittoria – di confermare Mari. La lista "Sempre avanti uniti" si è affermata con 233 voti, rispetto ai 199 ottenuti dalla lista "Innovare", promossa tra gli altri da Pompeo Salvatore Nicolì (alla somma delle due liste vanno aggiunte le schede bianche e nulle).

In ogni caso la competizione (per tanti anni c’è sempre stata una sola lista) ha alimentato la partecipazione al voto: 500 persone, circa il 25% degli aventi diritto (2.200), una percentuale solo apparentemente bassa: sia perché più elevata dell’ultima volta, sia perché decisamente superiore alla media nazionale che si attesta al 10%.

Il nuovo consiglio direttivo, che dovrà ora eleggere il presidente per il quadriennio 2025-2028 è composto da: Mariano Avio, Sauro Buongarzone, Michele D’Angelo, Sergio Fattorillo, Gianni Giovagnola, Stefano Gobbi, Gian Luigi Innocenti, Lucia Isolani, Romano Mari, Romina Merlini, Loredana Piermattei, Elena Pieroni, Pietro Pinciaroli, Roberto Scendoni, Lucio Sotte e, per il collegio dei revisori, Beniamino Amaolo e Francesco Angerilli.

Tutti eletti i candidati dell’unica lista per i cinque membri della commissione iscritti all’Albo Odontoiatri, "Insieme per la odontoiatria": Massimo Bonifazi, Virginia Cesaretti, Marco Cerquetella, Vincenzo Crognoletti, Lorenzo Silenzi Ederli.

Va ricordato che dietro al confronto tra i due schieramenti, come specificato dai promotori della lista "Innovare" alla vigilia del voto, non c’è stato alcuno scontro, nessun giudizio di merito, ma solo la volontà di vivacizzare la situazione. Mari è alla guida dell’Ordine dei medici della provincia di Macerata dal 21 dicembre 2017, quando prese il posto di Americo Sbriccoli, per essere poi confermato il 25 marzo del 2021.

Fermo restando che tocca al direttivo appena eletto la scelta del nuovo presidente, è lecito pensare che questo punti ancora sui di lui, visto che i nomi che lo compongono hanno espresso ripetutamente negli anni un giudizio positivo sul suo operato. Una decisione diversa, sempre possibile ma improbabile, costituirebbe una vera sorpresa.