Rotatoria e sottopasso, slittano ancora i lavori

Non inizieranno prima della primavera 2025 i lavori della società Quadrilatero per la realizzazione della rotatoria e del sottopasso sulla statale Adriatica. Slitta ancora dunque l’avvio del cantiere, segnato da una lunga storia di rinvii.

La notizia è ufficiale e arriva da Augusto Curti (nella foto), deputato del Partito democratico: "I lavori non inizieranno prima di marzo/aprile 2025" ha annunciato.

Una data che smentisce anche gli annunci del sindaco Ciarapica sull’avvio dell’opera, circostanza che il Partito democratico di Civitanova non manca di sottolineare: "Le previsioni di Fabrizio Ciarapica, che indicavano l’avvio dell’intervento nell’estate 2024, si sono rivelate errate. La Quadrilatero Marche Umbria Spa ha fornito chiarimenti sullo stato attuale del progetto in risposta alle richieste dell’onorevole Curti, che segue da vicino le attività legate alla città di Civitanova".

Se queste ultime previsioni saranno rispettate, ma lo scetticismo è d’obbligo a questo punto, il primo colpo di benna delle ruspe arriverebbe ben dieci anni dopo la firma dell’accordo tra Comune di Civitanova con l’allora sindaco Tommaso Corvatta, Quadrilatero, ministero delle infrastrutture e Anas per la rotatoria e il sottopasso, finanziati dallo Stato con 12 milioni di euro.

Il progetto definitivo venne approvato con prescrizioni e raccomandazioni attraverso la delibera Cipe dell’agosto 2022, e pubblicata in Gazzetta ufficiale l’8 settembre 2022. Successivamente, il 16 marzo 2023, la progettazione esecutiva è stata trasmessa a tutte le amministrazioni competenti per i pareri necessari e sono arrivati gli ok da parte della Soprintendenza per le province di Ascoli, Fermo e Macerata, del Comune di Civitanova, di Ferrovie dello Stato e della Regione Marche, passaggi indispensabili per poter avviare l’iter autorizzatorio. Il 19 aprile 2024 la validazione del progetto esecutivo. Lo scorso maggio l’Anas ha pubblicato il bando di gara sulla Gazzetta ufficiale e sono arrivate nove proposte dalle ditte interessate all’esecuzione dei lavori. L’aggiudicazione definitiva è prevista entro la fine del mese.

Secondo le stime della società Quadrilatero, e salvo ulteriori ritardi, l’apertura del cantiere a questo punto sarà possibile non prima dell’aprile 2025.

Lorena Cellini