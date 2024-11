Ruba una borsa in chiesa: arrestato. La vittima all’ospedale sotto choc

Ruba la borsa di una donna in chiesa, poi cerca di scappare ma viene raggiunto da uno dei fedeli che erano lì in quel momento, che viene anche strattonato. Arrestato un uomo di 46 anni, Maurizio Paggi, di Corridonia, disoccupato. L’episodio è avvenuto lunedì mattina, intorno alle 11.15.

A quell’ora i carabinieri del Norm della Compagnia di Macerata sono intervenuti nella chiesa del Sacro Cuore di Macerata, in via Carducci, dove un uomo aveva appena cercato di rubare la borsa di una fedele di 66 anni, di Macerata, che stava pregando in chiesa. Ad un certo punto la donna si è accorta che un uomo le aveva portato via la borsa. Dentro, oltre a varie cose personali, il cellulare e il portafoglio con all’interno 250 euro in contanti.

La donna si è messa ad urlare, chiedendo aiuto a gran voce. Un uomo che si trovava lì – un 61enne di Appignano – si è accorto di quello che stava succedendo e si è mobilitato per aiutare la 66enne. Davanti al sagrato ha raggiunto il malintenzionato, mentre la vittima ha allertato il 112. Per riuscire a guadagnarsi la via di fuga, il ladro ha anche strattonato l’appignanese che aveva cercato di aiutare la signora. Nel frattempo sono arrivati sul posto i carabinieri, che dopo pochi minuti hanno fermato il responsabile del furto della borsa in chiesa e lo hanno arrestato. Il reato che gli viene contestato è la rapina. Alla vittima, comprensibilmente spaventata per quanto accaduto poco prima, è stato consigliato di recarsi al pronto soccorso dell’ospedale per un controllo. Poi la donna si è recata nella caserma dei carabinieri per formalizzare la denuncia di quanto accaduto in chiesa.

Ieri in tribunale a Macerata si è svolta la direttissima, con il pm Raffaela Zuccarini. Alla fine, il giudice Andrea Belli ha disposto l’obbligo di firma nei confronti del 46enne di Corridonia, che è stato difeso dall’avvocato Giancarlo Giulianelli.