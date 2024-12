Rubano profumo e portafoglio. Individuati e denunciati

Rubano un profumo costoso e il portafoglio di un cliente in un negozio in corso Umberto I, denunciati tre uomini. Dopo l’episodio, avvenuto lunedì pomeriggio in una profumeria, i carabinieri della stazione di Civitanova hanno denunciato tre stranieri per furto aggravato. Si tratta di un 19enne originario del Marocco, residente a Fermo, già noto alle forze dell’ordine, e di due tunisini, rispettivamente di 28 e 36 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine e senza fissa dimora. Gli indagati sono stati individuati dai militari il pomeriggio del 16 dicembre scorso in corso Umberto I. I tre sono stati riconosciuti quali responsabili di un furto messo a segno poco prima in una profumeria del centro, dove erano stati rubati il portafoglio di un cliente, contenente documenti, carte di credito e denaro in contanti, e una confezione di profumo di valore. I carabinieri, subito allertati, hanno recuperato l’intera refurtiva, che è stata restituita ai legittimi proprietari. Dalle indagini svolte in breve tempo dai militari dell’Arma, guidati dal capitano Angelo Chiantese, è emerso che il marocchino era sottoposto alla misura del divieto di ritorno nel comune di Civitanova per tre anni: oltre che per il reato di furto aggravato, è stato denunciato anche per tale violazione.

c. m.