Rubate due auto, una è in Puglia. L’altra recuperata in paese

Due auto sono state rubate sulla costa del Maceratese, per poi essere ritrovate a distanza di qualche ora. In un caso sono stati i carabinieri di Porto Potenza a recuperare il veicolo, che ancora si trovava in città, e a denunciare una persona coinvolta nel furto. Mentre nell’altro frangente, il mezzo è stato rinvenuto in Puglia.

Il primo colpo si è consumato nella notte tra lunedì e martedì, a Porto Recanati. A tarda ora, e con l’aiuto dell’oscurità, ignoti hanno forzato un’auto elettrica che era parcheggiata in via Dante Alighieri. Saliti a bordo, l’hanno messa in moto e sono scappati via. Una volta che il proprietario dell’auto ha realizzato cosa era successo, sono stati allertati i carabinieri di Porto Recanati. Tramite il gps installato nel mezzo, è poi venuto fuori che la mattina seguente i ladri avevano trasportato la macchina elettrica a Cerignola in provincia di Foggia, una località ormai ben nota per un fluente e vasto mercato nero dove si vendono pezzi di ricambio per auto.

Ma non è tutto. Martedì mattina verso le 11, a Porto Potenza, qualcuno si è impossessato di una Peugeot 206 nera che un giovane del posto aveva lasciato in sosta davanti alla farmacia Casciotti, in pieno centro. Quando il portopotentino si è accorto che la sua auto era sparita nel nulla, immediatamente ha chiamato i carabinieri della locale stazione, i quali hanno avviato le ricerche. E nel pomeriggio i militari dell’Arma sono riusciti a intercettare e bloccare la Peugeot 206, che è stata ritrovata lungo la zona sud della cittadina rivierasca. Nel corso della loro attività investigativa è stato anche fermato e identificato un uomo, perché ritenuto coinvolto nel fatto. Per questo, il tizio è stato condotto in caserma dai carabinieri e lì si è beccato una denuncia.