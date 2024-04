Sarà sistemata la fonte di Valcarecce

La fonte della frazione Valcarecce di Cingoli tornerà pienamente decorosa e maggiormente fruibile. Situata lungo la strada principale della borgata collinare, la fonte (nella foto) realizzata per l’erogazione di acqua potabile è stata costruita nel 1968, come risulta dall’incisione visibile su una pietra, in cui è stata costruita l’opera pubblica. L’usura del complesso provocata dal tempo e la vegetazione infestante che è cresciuta intorno al luogo, sminuiscono il valore del manufatto e influiscono sulla sicurezza dell’uso della fonte: quindi l’Amministrazione comunale si è attivata per migliorare l’aspetto confacente del sito, rendendo anche più agevole l’utilizzazione della struttura non soltanto per le esigenze della collettività locale. La giunta municipale aveva già approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’attuazione dei necessari lavori. Ora è stata formalizzata l’adozione della deliberazione con cui è stato approvato il progetto esecutivo per 50.000 euro. La spesa sarà finanziata con i fondi nel bilancio dell’ente.

Gianfilippo Centanni