Sara, una dottoressa con lode ed encomio

Grande festa per la matelicese Sara Quercia, che ieri ha conseguito all’Università di Camerino la laurea in Farmacia con 110 e lode e l’encomio della commissione per il curriculum particolarmente brillante. Circondata da familiari e amici, la neodottoressa ha discusso in inglese la tesi dal titolo "Digestione simulata in vitro di batteri lattici di diverse matrici alimentari", con relatori i prof Gianni Sagrantini e Laura Escriva Llorens. Congratulazioni a Sara e alla sua famiglia anche dal Carlino.