Scalinata, crollo di una parte: "Chiesto il risarcimento danni"

"Ieri abbiamo messo in sicurezza l’area, inoltre c’è andata una ditta per bloccare la spinta del muretto". È quanto dice l’assessore Paolo Renna sul crollo del pianerottolo della scalinata tra via Ettore Ricci e viale Carradori. "Come Comune – aggiunge – abbiamo fatto richiesta di risarcimento danni alla Protezione civile nazionale, perché il crollo è stato causato dall’ondata di maltempo che ha colpito la città in questi giorni, la spinta della terra è stata probabilmente dovuta dalle ultime piogge. Oggi abbiamo presentato la richiesta alla Protezione civile nazionale, ma non conosco i tempi. Vogliamo – conclude l’assessore – il ripristino della funzionalità e che sia il più veloce possibile".

Alle 19 di martedì nella zona si è sentito un boato quando nella scalinata si è aperta una voragine di diversi metri quadrati che ha inghiottito l’asfalto, per fortuna non ci sono state persone coinvolte. Ha ceduto il solaio di un locale sottostante in disuso. Subito è stato lanciato l’allarme e in un attimo sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici del Comune che hanno innanzitutto provveduto a transennare la zona interessata mettendola in sicurezza. Molti residenti, allarmati dal forte boato, sono scesi in strada per rendersi conto di cosa fosse successo in una zona molto transitata.