Schianto all’alba in autostrada. Muore un musicista di 31 anni: "È ingiusto, ti porteremo nel cuore"

Un tragico incidente si è consumato all’alba di ieri, intorno alle 5.30, lungo l’autostrada A14, in direzione nord, poco dopo il casello di Montemarciano. La vittima è Marco Barelli, 31 anni, residente a Recanati, noto in città per la sua passione per la musica e il calcio. Il giovane viaggiava da solo a bordo della sua auto, una Lancia Y, quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail e ribaltandosi più volte sulla corsia d’emergenza. Non risultano coinvolti altri veicoli e, secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Fano, si tratterebbe di un incidente autonomo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Senigallia, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale. Purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: Marco è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto. È stato necessario l’intervento delle attrezzature da taglio per estrarre il corpo dalle lamiere dell’auto.

La notizia ha profondamente scosso la comunità recanatese. Marco viveva in viale Fiume insieme alla madre Simonetta Severini e al fratello maggiore Andrea. Aveva da poco compiuto 31 anni e coltivava con entusiasmo la passione per la musica rap pubblicando diversi brani sul suo canale YouTube sotto lo pseudonimo "Tetris". Amava comporre canzoni nella quiete del suo studio casalingo dove scriveva testi, creava basi musicali e dava voce alle sue emozioni e riflessioni. Per lui la musica non era solo un hobby, ma una vera forma di espressione personale, un modo per raccontarsi e per raccontare il mondo che aveva intorno. In passato aveva anche militato in alcune squadre di calcio locali lasciando un bel ricordo tra amici, compagni e conoscenti. Era un ragazzo riservato, ma molto legato ai suoi affetti e in tanti oggi lo ricordano con commozione.

Commovente il messaggio di cordoglio dell’Aries Trodica 04, società calcistica nella quale il fratello Andrea ricopre il ruolo di direttore sportivo: "Questa mattina abbiamo ricevuto una notizia che ci ha lasciati senza parole. Marco, fratello del nostro direttore sportivo e grande amico Andrea Barelli, è tragicamente scomparso in un incidente stradale. Tutta la famiglia dell’Aries Trodica si stringe con affetto e dolore attorno ad Andrea e ai suoi cari. Quando succedono cose così ingiuste, ci si sente impotenti... ma vogliamo che Andrea sappia che non è solo. Marco, ti porteremo nel cuore. Andrea, siamo con te. Sempre". Anche il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa, ha voluto esprimere pubblicamente il dolore della città: "A nome di tutta la comunità recanatese, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia del giovane Marco. È sempre un lutto inconsolabile quando si perde una giovane vita a causa di una fatalità così improvvisa. Ci stringiamo con affetto alla famiglia in questo momento di profondo dolore". Si tratta della terza vittima delle strade negli ultimi tre giorni: sabato a Visso aveva perso la vita il motociclista ferrarese di settant’anni Ottavio Remondini, mentre domenica a Pieve Torina era toccato al centauro folignate Domenico Merli, 63 anni.