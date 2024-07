Scontro tra due auto. Donna portata a Torrette in eliambulanza

Schianto tra due auto ieri a Tolentino in via Sacharov, intorno alle 13.30. All’incrocio tra via Colombo e via Francesconi, una Fiat Bravo condotta da un 61enne, P.F., per cause in corso di accertamento si è scontrata con una Toyota Yaris guidata da una 63enne, D.B. Ad avere la peggio quest’ultima. Sul posto ambulanza, Croce Rossa, vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, agenti della polizia locale per rilievi e viabilità. Gli operatori sanitari del 118 hanno preferito allertare l’eliambulanza in via precauzionale, per la dinamica dell’incidente: la 63enne, pur cosciente, è stata portata con Icaro all’ospedale regionale Torrette di Ancona per aver riportato un trauma cranico e un trauma al bacino. Non è in pericolo di vita. Il 61enne invece ha rifiutato il trasporto in ambulanza e si recato da solo al punto di primo intervento di Tolentino per una ferita lieve al volto. L’eliambulanza è atterrata allo stadio della Vittoria. Entrambi i conducenti erano soli in auto.