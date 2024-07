Scontro tra due auto. Una trainava la roulotte con tre bambini a bordo

Brutto scontro ieri tra due auto, una delle quali aveva dietro una roulotte con tre bambini e la mamma. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 sul lungomare Scarfiotti di Porto Recanati. Un 30enne al volante di una Volkswagen è finito contro un’altra Volkswagen, che stava trainando la roulotte. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare il 30enne, incastrato nell’abitacolo. Tutti sono stati poi affidati alle cure del personale sull’automedica da Recanati e sulle ambulanze di Croce Rossa di Porto Potenza e Porto Recanati. Per fortuna nessuno è stato ferito in modo grave. I carabinieri di Civitanova hanno fatto i rilievi per chiarire la dinamica. I soccorsi hanno causato qualche rallentamento al traffico sul lungomare.