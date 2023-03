Scuola di arti marziali, la Berserker Fitness rinnova la sede

La Berserker Fitness, la palestra di via Ceccaroni a Recanati, consolida la propria presenza sul territorio rinnovando completamente la sua sede dove insiste una scuola di arti marziali. "Vogliamo regalare a Recanati una realtà dove vivere lo sport, soprattutto le discipline minori, quelle meno conosciute e che difficilmente arrivano alla provincia. Vogliamo farlo come lo abbiamo sempre fatto: con semplicità, passione e dedizione, offrendo tutti i comfort di un moderno centro sportivo – affermano i due fondatori Maykol Andreani & Stefano Marconi –. Il nostro obiettivo è lo sport da vivere come mezzo per la socialità, la crescita e lo sviluppo personale. Tante le discipline praticate, dalle arti marziali come la Muay Thai e il Brasilian Jujitsu ai più moderni sistemi di allenamento quali Crossfit e Calisthenics".