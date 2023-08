Secondo open day Cinquecento matricole hanno scoperto il fascino di Unimc

di Lorenzo Fava

Diverse centinaia di future matricole hanno partecipato al secondo open day di Unimc. Con lo slogan scelto per l’anno accademico a venire, "Your time, your place", all’Orto dei pensatori in via Illuminati e nel cortile di Filosofia professori, ricercatori e personale hanno illustrato l’offerta formativa dell’università, raccontando l’ateneo e la città di Macerata, dipinta dal rettore John McCourt come "una realtà ricca, accogliente e inclusiva". Ad ascoltare le cinque presentazioni dei vari dipartimenti dell’università sono giunti studenti non solo marchigiani: sono state registrate presenze anche da Abruzzo, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Il polo di Filosofia è stato per l’occasione riempito di stand, dove le future matricole hanno potuto dialogare e confrontarsi con docenti e tutor rispetto ai percorsi di studio offerti. "Macerata è una realtà a dimensione umana ma dal respiro internazionale - ha sottolineato il rettore rivolgendosi ad una nutrita platea di studenti e famiglie -, un ateneo con una tradizione consolidata, sempre in grado di rinnovarsi, offrendo una vita stimolante sia dentro che fuori le aule".

L’Ateneo offre per l’anno accademico venturo 15 corsi di laurea triennale, due a ciclo unico e 15 magistrali, incentrati sulle aree umanistiche e delle scienze sociali. Tra le novità, il nuovo corso di laurea triennale in Data analysis per le Scienze sociali, l’unico nel centro Italia che forma una figura sempre più richiesta dal mondo del lavoro, e "Mediazione linguistica per l’impresa internazionale e i media digitali", riformulazione di un corso ormai storico, declinato in un’ottica più orientata al marketing, alla promozione d’impresa oltre che alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale. Fino all’11 settembre è possibile registrarsi anche alle selezioni per l’ingresso alla Scuola di studi superiori Giacomo Leopardi.

Un’offerta formativa, quella di Unimc, che divisa nei cinque dipartimenti di cui l’università è composta si rivela ogni anno sempre più attrattiva. Secondo l’ultima indagine Almalaurea, il numero dei laureati Unimc che si dichiarano soddisfatti del percorso di studio è superiore alla media nazionale: 92,7% contro il 90,5%. Anche per il 202324 l’Ateneo conferma inoltre il sostegno economico a beneficio dei nuovi iscritti e delle loro famiglie con borse di studio extra, agevolazioni per i più meritevoli, oltre alla No tax area fino a 24mila euro di Isee.