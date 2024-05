Sei ambasciatori dell’ambiente

Civitanova ha sei nuovi ambasciatori della ’Transizione ecologica 2024’. Nei giorni scorsi è stato conferito il titolo a scuole, imprese e associazioni vincitrici. "Un premio – ha detto l’assessore Roberta Belletti – nato con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulle questioni ambientali". Diciassette i progetti presentati e valutati dal Comitato presieduto da Piero Croia, consigliere comunale e presidente del Comitato, Ruben Baiocco dell’Università degli studi di Milano Statale, Giulio Vesprini, Urban Artist e Direttore del Museo d’arte Urbana Vedo a Colori. "Ho accettato di fare il Presidente di Commissione con molto entusiasmo – ha detto il consigliere Croia –, ma devo dire che è stato tutt’altro che facile scegliere a chi assegnare questo premio, soprattutto per la qualità dei progetti". Tre le scuole che hanno ricevuto il premio: l’Annibal Caro (Istituto comprensivo C Via Ugo Bassi, Classi terze) con il progetto "Agenda 2030. Emergenza climatica: qui ed ora"; l’Ipsia F. Corridoni, classe 2 I, con il progetto "Ipsia Repair Café"; l’IS Leonardo Da Vinci classe 3 M, con il progetto "Con il depaving verso un futuro verde". Tra le imprese, a pari merito il Consorzio Operatori Cuore Adriatico e la 4 Energy, per il progetto "Centro commerciale sostenibile" e Adriatica Oli per il progetto "I boschi urbani". Per la categoria "associazioni" il premio è stato consegnato ad "Astuta Ability Academy, con il progetto Ecol-abilità - autonomia e inclusione".