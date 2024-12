Serrande abbassate. Valdichienti, due stop

Chiuderanno a primavera i punti vendita Benetton e Sisley al centro commerciale Valdichienti di Piediripa, due marchi storici che stanno attraversando un momento molto critico. Nei giorni scorsi i sindacati avevano ricordato che "finora sono stati chiusi nel mondo 500 negozi che hanno generato crediti inesigibili per circa 160 milioni di euro". Anche in altre città italiane si sono registrate chiusure di punti vendita con questi marchi.

Non solo, aumenti fino al 30% agli incentivi all’uscita volontaria concordati nei mesi scorsi, percorsi di ricollocazione a carico dell’azienda ed eventuali impieghi di un anno con un’agenzia di lavoro interinale: è l’essenza degli accordi sottoscritti tra Benetton Group e le organizzazioni sindacali, riportati nelle assemblee dei lavoratori che si sono tenute a inizio mese. Si tratta di due marchi storici e i commercianti si augurano che si possa tornare a quei tempi quando questi prodotti avevano conquistato il mondo.

Ma al Valdichienti quei locali non resteranno vuoti perché già sono state avanzate delle proposte da altri marchi interessati ad aprire un’attività nello storico centro commerciale maceratese, in attività da novembre 1998. La direzione sta valutando le diverse proposte a testimonianza della vivacità del Valdichienti. Presto sarà inaugurato un negozio che utilizzerà i locali lasciati al momento vuoti. Altri hanno programmato di rifare il look dei punti vendita per rinnovare gli ambienti e renderli al passo con i tempi. Sono 50 i negozi al Valdichienti, che vanta un parcheggio con 1.500 posti auto, e in 26 anni di attività non sono mancati i cambi ma anche chi tiene aperto sin dall’apertura del centro commerciale. Ciò per dire che è quasi naturale un ricambio a livello commerciale.