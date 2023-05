Sfida a due per il nuovo rettore

È convocata per martedì, alle 14.30 all’auditorium Benedetto XIII , l’assemblea della comunità universitaria per la presentazione delle candidature per il nuovo rettore dell’università di Camerino. Le votazioni si svolgeranno, in un unico seggio allestito nella sala convegni del rettorato dalle 9 alle 18 di martedì 27 giugno (mercoledì 28 eventuale seconda votazione, giovedì 29 eventuale terza votazione, venerdì 30 eventuale primo ballottaggio e lunedì 3 luglio eventuale secondo ballottaggio). Colui che prenderà il posto del rettore uscente Claudio Pettinari sarà in carica dal primo novembre 2023 al 31 ottobre 2029. Intanto, entro dopodomani, venerdì alle 13, i professori aventi diritto che intendono scendere in campo dovranno presentare la propria candidatura (una lettera di presentazione in pratica). I candidati saranno poi chiamati dal decano a illustrare i propri programmi durante lo svolgimento dell’assemblea della comunità universitaria di martedì. Per ora, salvo sorprese dell’ultimo minuto, si profila una corsa a due tra il prorettore vicario Graziano Leoni e l’ex rettore Flavio Corradini. "Sto preparando un bel programma" annuncia quest’ultimo, confermando la candidatura. C’è però un punto dello statuto di ateneo Unicam (punto 4 articolo 15), approvato dal Ministero, che recita: “Il rettore viene eletto tra i professori di ruolo che ne hanno diritto ai sensi della normativa vigente. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile…“. Ma Corradini afferma di essere candidabile ed è deciso ad andare avanti in base - dice lui - alla legge Gelmini (2402010). Bisognerà, quindi, aspettare i prossimi giorni per conoscere i nomi dei candidati ufficiali.

Lucia Gentili