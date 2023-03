Sfottò a Gasperini dell’Atalanta: il mister risponde tirando un panino

La sconfitta dell’Atalanta domenica a Milano è stata proprio "indigesta" per l’allenatore dei bergamaschi Gian Piero Gasperini. Un video postato sulle pagine social mostra infatti il tecnico litigare dalla sua auto con alcuni tifosi mentre esce da San Siro e poi lanciare loro il panino che stava mangiando. Questi supporters rossoneri sono maceratesi, di Tolentino. Contattati preferiscono non tornare sull’accaduto, ma ormai il video è virale. I fatti: caso ha voluto che Gasperini, già fumantino di suo, sia uscito da solo e non col pullman della squadra, quindi ha incrociato l’auto dei tifosi che lo hanno apostrofato. Frasi non eleganti ma che nel gergo e nel mondo degli sfottò tipici del calcio ci sono sempre state e sempre ci saranno. A queste provocazioni Gasperini ha reagito in modo curioso e quasi comico, lanciando contro di loro il sandwich che stava mangiando ed è stato così preciso da farlo finire nell’altra vettura. Da qui è stato rispedito al mittente. Le parti si sono stuzzicate ancora qualche secondo e poi tutto è finito. Il video è circolato così tanto che sono partiti i fotomontaggi.

Andrea Scoppa