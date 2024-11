Si divide il fronte dei medici. Due liste alle elezioni dell’Ordine

Le convocazioni sono tre: il 24 e 25 novembre, l’1 e il 2 dicembre, il 7 e l’8 dicembre. Ma, come da prassi, sarà la terza quella in cui i medici della provincia di Macerata eleggeranno il nuovo consiglio direttivo dell’Ordine, composto da 15 membri, che a sua volta sceglierà il nuovo presidente per il quadriennio 2025-2028. Le elezioni si terranno nella sede dell’Ordine, in via Palmieri 6, e riguarderanno anche la scelta dei cinque membri della commissione Albo odontoiatri, e dei membri del collegio dei revisori. Due le liste presentate entro le 12 di ieri, termine di scadenza: "Sempre avanti uniti" e "Innovare". I candidati della prima sono: Mariano Avio, Sauro Buongarzone, Michele D’Angelo, Sergio Fattorillo, Gianni Giovagnola, Stefano Gobbi, Gian Luigi Innocenti, Lucia Isolani, Romano Mari, Romina Merlini, Loredana Piermattei, Elena Pieroni, Pietro Pinciaroli, Roberto Scendoni, Lucio Sotte e, per il collegio dei revisori, Beniamino Amaolo e Francesco Angerilli (candidato supplente Andrea Mattei).

I candidati della seconda sono: Roberta Piccinini, Micaela Capponi, Floriano Ferrucci, Gianni Genga, Fabio Frascarelli Gervasi, Martina Medei, Alessandra D’Alessandro, Francesco Tasso, Pompeo Salvatore Nicolì, Carlo Pettinari, Emanuele Iacobone, Manuela Cerqueti, Maria Paola Pace, Stefano Cecchi, Enrico Gasparrini e, per il collegio dei revisori, Ruggero Ballesi e Cesare Tallè (candidato supplente Francesco Morresi). C’è una sola lista, invece, "Insieme per la odontoiatria", per eleggere i cinque membri della commissione iscritti all’Albo odontoiatri: Massimo Bonifazi, Virginia Cesaretti, Marco Cerquetella, Vincenzo Crognoletti, Lorenzo Silenzi Ederli. Sono circa 2.200 i medici iscritti all’Albo provinciale che hanno diritto al voto, ma quelli che poi si recano alle urne sono molti di meno. Per questo ci sono tre convocazioni: in prima convocazione l’assemblea è valida sono se votano almeno i 2/5 degli iscritti, in seconda convocazione solo se vota 1/5 degli iscritti, e in terza convocazione qualunque sia il numero dei votanti. Tenuto conto del trend storico, gli occhi sono dunque puntati sulla terza convocazione del 7 e dell’8 dicembre. Intanto va detto che, dopo molti anni, c’è una novità: ci sono due liste. Per tanto tempo, infatti, di lista ne è stata presentata una sola, segno di un clima unitario, o forse anche della mancata volontà di presentare altre candidature. Ora c’è un confronto tra due schieramenti dietro ai quali, però, non ci sarebbe alcuno scontro, ma solo la volontà di vivacizzare la situazione, dato che c’è qualcuno in più pronto ad impegnarsi. La "Sempre avanti uniti" fa riferimento al presidente uscente, Romano Mari, che è alla guida dell’Ordine dal 21 dicembre 2017, quando prese il posto di Americo Sbriccoli, per essere poi confermato il 25 marzo del 2021. Se a vincere la partita sarà questa lista è certo che il nuovo direttivo punti ancora su di lui, considerato il giudizio positivo espresso negli anni da più parti sull’operato di Mari. Per quanto riguarda la lista "Innovare", invece, la discussione interna al gruppo è ancora in corso. "La nostra lista è nata spontaneamente, senza dare un giudizio di merito, né in contrapposizione a qualcosa o a qualcuno, ma semplicemente dalla voglia di fare e di esserci", spiega il dottor Pompeo Salvatore Nicolì (Medicina nucleare), uno dei promotori di "Innovare". "Diciamo che vogliamo declinare la situazione in modo un po’ diverso, cercando di dare voce e rappresentanza a tutti, medici ospedalieri, medici di base, pensionati. Non abbiamo un candidato in pectore per la carica di presidente, toccherà al direttivo che sarà eletto sceglierlo".