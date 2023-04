Si riaccende "Trodica in fiore": domenica una giornata speciale

È pronta a riaccendersi "Trodica in fiore", manifestazione dedicata al florovivaismo, giunta alla sesta edizione. Anche quest’anno piante e fiori coloreranno piazza Sandro Pertini insieme alla zona del parco Pegaso. L’appuntamento, organizzato dalla Pro Loco Trodica e col patrocinio del Comune di Morrovalle, sarà domenica a partire dalle 8 e fino alla sera. Nel programma della grande fiera del mercato di primavera, ci sono spazi anche dedicati all’hobbistica a tema naturale, agli alimenti derivati dalla terra, e poi ad attrezzature e a tutto ciò che riguarda la cura e la gestione del verde. Saranno presenti oltre 30 espositori, accompagnati da prodotti tipici, street food e giochi per i più piccoli in modo da rendere la giornata piena di natura e allegria, passandola all’aria aperta. Tra le novità, sarà presente un corso gratuito (previsto per le 16) incentrato sulla "Gestione e potatura oliveto" che sarà tenuto dall’agronomo Demetrio Ruffini. "Oltre a ciò – illustra il direttivo della Pro Loco – insieme alla scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo di via Piave, per l’occasione, verrà piantato vicino alla piazza un albero di olivo nel "segno di pace e benessere" per rappresentare il significato dell’incontro interreligioso e rivolgere un appello alla cura del creato. Poi, alle 11, si terrà una cerimonia con le autorità comunali, civili e religiose. L’invito è rivolto anche alle famiglie, dove verrà apposta una targa, così come ai bambini ai quali sarà consegnata una piantina in omaggio".

Diego Pierluigi