Sicurezza, mercato ed eventi. I commercianti dal sindaco

Pulizia, mercato, sicurezza: i commercianti incontrano l’amministrazione a palazzo Sforza per discutere insieme di alcune problematiche. E intanto si viene delineando quella che sarà la programmazione estiva degli eventi organizzati dall’associazione Centriamo, che conferma gli appuntamenti delle aperture serali del mercoledì fino a mezzanotte. Non mancheranno le novità.

"Venerdì 10 maggio i commercianti faranno un incontro al quale saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Fabrizio Ciarapica, il comandante della polizia municipale Daniela Cammertoni, l’assessore Francesco Caldaroni e il consigliere comunale Pierpaolo Turchi per parlare di alcune delle problematiche sollevate dai commercianti – ha spiegato la presidentessa dell’associazione Centriamo, Debora Pennesi –. Sicurezza, ma anche decoro urbano e la logistica del mercato del sabato mattina, che va riorganizzata, saranno i temi sul tavolo. I furgoni del mercato coprono la visuale dei negozi che si trovano lungo i vialetti di piazza XX Settembre. Di questo e altre cose parleremo nel corso dell’incontro, abbiamo anche chiesto di conoscere quello che sarà il programma degli eventi in vista dell’estate. Per quanto riguarda noi, abbiamo deciso di confermare un appuntamento tradizionale, quello delle aperture serale del mercoledì, con i negozi aperti dopo cena fino a mezzanotte, nei mesi di luglio e di agosto. La gente ce lo sta chiedendo da tempo, è un appuntamento ormai consolidato negli anni che è sempre molto atteso – ha spiegato Debora Pennesi –. Le serate saranno animate con spettacoli itineranti e artisti di strada".

Per l’estate è stata annunciata una novità. "Quest’anno abbiamo deciso di aggiungere al format una cosa nuova, che è lo “sbaracco“. Ogni negoziante potrà mettere fuori dal proprio negozio una serie di articoli in vendita a un prezzo scontato, una vera occasione. I negozi di vestiti potranno mettere fuori uno stand con capi d’abbigliamento in sconto, oppure organizzarsi con dei tavolinetti" ha concluso la presidentessa dell’associazione Centriamo.