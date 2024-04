Sms del falso figlio, sventata un’altra truffa

Ancora tentativi di truffa. L’ultimo, risalente all’altro ieri, si è concluso con la denuncia ai carabinieri della stazione di Matelica. L’ultima trovata è fingersi figlio delle vittime, spesso persone anziane, richiedendo soldi via messaggio telefonico. Con la scusa del cellulare rubato o smarrito, i truffatori si presentano con un messaggio ai genitori chiedendo l’invio di denaro per i più disparati motivi. Il caso ha voluto che la vittima in questione si stesse recando proprio dai figli al momento del tentativo della truffa e quindi ha potuto facilmente verificare che dall’altra parte del telefono non c’erano loro, ma un abile truffatore. A quel punto è scattata la denuncia. Il Comune di Matelica invita la popolazione a fare massima attenzione e le opportune verifiche prima di effettuare qualsiasi movimento di denaro. In caso di dubbi o tentativi di truffa conclamati, bisogna rivolgersi alle forze dell’ordine, tramite il numero telefonico 112. "Al di là della segnalazione - si legge in una nota del Comune - è fondamentale diffidare delle persone estranee e di eventuali chiamate o soggetti che si presentano al portone di casa. In ogni caso vengono utilizzate delle strategie per attirare l’attenzione che è bene stroncare subito sul nascere chiudendo la conversazione. Dal parente finito nei guai, al risparmio sulla bolletta energetica o del telefono, fino alle più disparate richieste in strada, nel mirino dei malviventi finiscono quasi sempre le persone più anziane e più fragili. Per questo motivo si fa appello ai giovani e agli adulti di sensibilizzare i propri genitori, zii, nonni e amici più anziani in merito alla crescita e alla tipologia di questi fenomeni presenti purtroppo anche a Matelica. "Raccomandiamo ai cittadini ancora una volta la massima attenzione su questo fronte – aggiunge il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Denis Cingolani – i tentativi di truffa sono sempre più elaborati e colpiscono spesso persone fragili o magari poco informate. Per questo è fondamentale prevenire e parlare del fenomeno. Ringraziamo i carabinieri che come sempre si sono fatti trovare pronti e che sono a nostra disposizione in ogni caso".