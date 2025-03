Sorpresa con la droga in macchina: nei guai 22enne

Fermata con hashish in auto, finisce nei guai una 22enne. I militari della stazione dei carabinieri di Cingoli hanno segnalato alla prefettura di Macerata una 22enne, residente nel cagliaritano, trovata in possesso di sostanza stupefacente per uso personale non terapeutico. I militari, nel corso di un controllo del territorio, volto proprio a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno notato e fermato, nel centro cittadino, un’auto con a bordo due occupanti: uno di questi, la cagliaritana 22enne, è stata trovata in possesso di un involucro al cui interno erano occultati 3,7 grammi di hashish.

La sostanza rinvenuta è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità competente.