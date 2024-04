Sostituzione di un ponte. Treni: stop di quattro giorni

Treni sospesi tra Macerata e Civitanova, per permettere l’esecuzione di lavori tra Morrovalle e Corridonia. La circolazione sarà interrotta dalle ore 22 di mercoledì 24 alle 4 di lunedì 29 aprile. Rete Ferroviaria Italiana, del Gruppo Fs Italiane, svolgerà interventi di potenziamento sulla linea. I lavori riguardano in particolare la sostituzione di un ponte ferroviario in acciaio, risalente alla fine dell’Ottocento, posto tra Morrovalle e Corridonia: il ponte metallico scavalca il torrente Trodica in maniera obliqua e la sua lunghezza – circa 25 metri – lo contraddistingue per la complessa tipologia come uno dei più caratteristici dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale. Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Macerata e Civitanova dalla serata di mercoledì 24 fino alle 4 di lunedì 29 aprile. Gli interventi - per una spesa di quattro milioni di euro - vedranno coinvolte circa 60 persone, tra dipendenti Rfi e delle ditte appaltatrici, a lavoro su opere civili, armamento e impianti di sicurezza e segnalamento. Questa fase di interventi rientra nel più ampio progetto di elettrificazione della linea Civitanova-Albacina del valore complessivo di 110 milioni di euro, la cui ultimazione è prevista per dicembre 2025. Dal 25 al 28 aprile, dunque, tutti i treni circolanti sulla linea Ancona - Civitanova - Macerata - Fabriano saranno cancellati tra Civitanova e Macerata. Sono previste corse con i pullman, che però hanno un numero di posti disponibili inferiore rispetto al treno e tempi di percorrenza maggiori in relazione anche al traffico stradale. Alcuni treni potranno inoltre subire modifiche di orario tra Ancona e Civitanova e tra Macerata e Fabriano.

