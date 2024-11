Sottopasso pronto entro l’anno. Poi bretella, parcheggio e scuola

"Il sottopassaggio di via Marche sarà aperto entro l’anno, sarà a doppio senso di marcia e i pedoni si muoveranno in sicurezza". L’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori fa il punto della situazione sul cantiere in corso nella zona della stazione di Macerata. Oltre al sottopassaggio si sta lavorando a una nuova bretella tra via Marche e via Ancona, con il Comune che ha già acquisito l’area, su cui sorgerà anche un nuovo parcheggio. Nella stessa area verrà edificata anche la scuola Mameli, che attualmente si trova sull’omonima via.

"Sul sottopasso, già completato nella struttura, si sta lavorando ai sottoservizi, quindi le reti gas, fognature e fibre – specifica Marchiori –. Finita questa fase, si asfalterà la strada, che avremo pronta entro l’anno, con l’auspicio di averla già funzionante per le festività natalizie. Oltre ad essere a doppia campata, il sottopassaggio renderà sicuri anche i pedoni, con corsie apposite. La strada sarà quindi più larga e sicura, vista anche la demolizione del vecchio fabbricato che si trovava nei pressi della via". Il Comune ha acquisito lo spazio necessario per consentire la costruzione della bretella tra via Marche e via Ancona, oltre che per ricavare posti auto e la Mameli: "La strada, che è già disegnata in quanto utilizzata per la logistica dei lavori al sottopassaggio, sarà un grande vantaggio per tutto il quartiere, che avrà un collegamento veloce e diretto con la zona stazione. In un secondo momento – prosegue Marchiori –, creeremo un parcheggio nella zona, utilizzabile dai residenti e da chi va o arriva in treno. Inoltre verso valle, poco distante, sorgerà la nuova scuola Mameli, sulla cui vecchia sede non era possibile effettuare l’adeguamento sismico. Abbiamo quindi deciso di farla ex novo in quell’area".

Per la nuova scuola primaria Mameli era stata valutata l’ipotesi di una costruzione sull’area del giardino pubblico di via Ancona, "ma dopo un confronto coi residenti (che tempo fa avevano anche avviato una raccolta di firme contro la cementificazione dell’area verde) abbiamo optato per quest’altra soluzione. La scuola sarà quindi dotata di via d’accesso veloce, parcheggio e spazi esterni", specifica l’assessore.

Lorenzo Fava