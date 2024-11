Spaccio di cocaina, eroina e hashish. Una coppia finisce nei guai

Spaccio di droga, scattano due misure cautelari per un 30enne e una 28enne.

I carabinieri di Monte San Giusto hanno dato esecuzione ai provvedimenti emessi dal tribunale di Macerata nei confronti dei due, domiciliati a Montegranaro. In particolare, l’uomo è stato sottoposto alle misure del divieto di dimora nei comuni di Monte San Giusto, Corridonia e Monte San Pietrangeli e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre la donna alla sola misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il 30enne, dopo le formalità di rito, è stato allontanato dal comune di Monte San Giusto ed entrambi dovranno recarsi ogni giorno alla stazione dell’Arma competente, per ottemperare all’obbligo di firma. Le misure cautelari sono state emesse dall’autorità giudiziaria in seguito a una attività di indagine condotta dalla stessa stazione dei carabinieri di Monte San Giusto, che ha permesso di ricostruire un’intensa e fiorente attività di spaccio messa in piedi dai due tra settembre 2023 e giugno 2024. I due avrebbero spacciato eroina, cocaina e hashish a diversi assuntori abituali.

Sono state documentate 70 cessioni, per una quantità complessiva di 65 grammi di eroina, 120 grammi di cocaina e 140 grammi di hashish, con un profitto di oltre 6mila. Lo scorso giugno, la perquisizione nell’abitazione dell’uomo aveva permesso di rinvenire 52 grammi di hashish, 0,43 grammi di marijuana, 0,48 grammi di sostanza da taglio, 4 bilancini di precisione, 7 coltelli con le lame intrise di stupefacenti, materiale atto al confezionamento e alla preparazione delle dosi.

Chiara Marinelli