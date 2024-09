Spaccio di hashish. Una 24enne finisce nei guai

Nel corso di un controllo di routine, una giovane di 24 anni è stata fermata e sottoposta a perquisizione personale dai carabinieri della stazione di Castelraimondo. Durante l’operazione, sono stati rinvenuti 73 grammi di hashish e la somma di 270 euro in contanti, di cui la ragazza non ha saputo giustificare il possesso. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito il ritrovamento di due bilancini elettronici, tre grinder, cartine da fumo e due siringhe. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. La 24enne è stata denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.