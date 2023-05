"Spiagge vietate ai cani": le regole dell’amministrazione

Regolamento comunale del litorale marittimo, confermato il divieto di portare i cani – o altri animali – in spiaggia dal 15 marzo fino al 15 ottobre ed è vietato far fare a Fido anche il bagnetto. Si rischiamo multe salate. Il niet vale pure se provvisti di museruola e guinzaglio. Uno stop imposto anche ai cani utilizzati da fotografi o cineoperatori. Unica eccezione per i cani-guida per i non vedenti e per quelli che sono in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall’Ente nazionale cinofilia italiana, ma tutti devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l’apposita imbracatura. La presenza degli animali è invece ammessa all’interno delle concessioni degli chalet che offrono il servizio dog-friendly. Attenzione poi alla norma che vieta di occupare con ombrelloni, sdraio e con mezzi nautici di qualsiasi genere, la fascia di arenile dei 5 metri dalla linea di battigia, destinata esclusivamente al libero transito, così come è vietato lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre l’orario del tramonto, tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia, che potranno essere rimossi.