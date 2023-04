Stasera Ultima Cena, processo e crocifissione di Gesù: nuova location

Il folto gruppo di volontari della parrocchia di Santa Croce, coordinati dal comitato festeggiamenti, ripropone oggi alle 21 l’occasione per rivivere gli eventi più importanti e significativi della Settimana Santa: l’ingresso a Gerusalemme, l’Ultima Cena, il processo a Gesù e la condanna, la salita al calvario e la crocifissione. Uno spettacolo che vuole essere qualcosa in più: momento di ascolto, riflessione e anche di bellezza. La rappresentazione per la prima volta andrà in scena dalla suggestiva location del monumento ai caduti di piazza della Vittoria. La via Crucis proseguirà lungo viale Martiri della Libertà fino al sagrato della chiesa di Santa Croce dove avrà luogo la crocifissione.