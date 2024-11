"Strada danneggiata da sistemare"

Paolo Pacetti, presidente del Movimento Cittadino Montecassiano "Libera voce", ha raccolto e fatta propria la segnalazione giunta da diversi residenti di Montebulciano, un piccolo agglomerato di circa 30 nuclei familiari, situato nelle campagne vicino alla frazione di Vissani. Denunciano un disagio che si protrae da oltre un decennio: la strada comunale di Montebulciano è stata danneggiata da due distinti movimenti franosi che hanno comportato un notevole restringimento della sede stradale, creando difficoltà al transito. "Nonostante le numerose segnalazioni, il problema non è stato affrontato in modo definitivo: la segnaletica è insufficiente e le delimitazioni della strada sono state realizzate con soluzioni provvisorie - scrive Pacetti- come una rete da cantiere e paletti di ferro, che ora versano in uno stato di completo abbandono. A questo punto, ci chiediamo se l’attuale amministrazione comunale, che coincide con quella dell’epoca, intenda finalmente intervenire in modo risolutivo, includendo il rifacimento della strada nel prossimo programma delle opere pubbliche". È importante ricordare che questa strada rappresenta l’unica via d’accesso comoda alle abitazioni di Montebulciano; percorsi alternativi esistono, ma sono molto più lunghi e poco praticabili. "Nel frattempo – conclude – si richiede un intervento urgente per la messa in sicurezza del tratto stradale, che includa il ripristino della cartellonistica e un’adeguata delimitazione del margine della strada".