Stramacerata Una domenica di corsa, in centinaia sfilano tra i giardini e il centro

"Successo di partecipazione alla Stramacerata: in 263 si sono presentati al via alla manifestazione agonistica e ai 250 iscritti per la passeggiata si sono aggiunti in mattinata altri 200". Tira le somme Ulisse Gentilozzi, presidente della società organizzatrice Polisportiva Acli. Prima della partenza è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo del maceratese Vitangelo Corvatta, protagonista del podismo regionale e maratoneta di ottimo livello negli anni Novanta. Classifica 10 km: Marco Ricci (Cus Camerino) 35:26; Luca Antonelli (Cus Camerino) 35:43; Giorgio Lampa (Space Running) 35: 43; Simone Cardinaletti (Running); Alessandro Carloni (Grottini Recanati), Marco Cecchetti (Avis Sarnano); Luca Palmieri (Running); Carlo Paoletti (Atl. Potenza Picena). Premiati i primi tre di ogni categoria. SM35; Simone Cardinaletti, Eduardo Romero, Mario Maurizi. SM40: Gianni Giansanti, Pierpaolo Paciaroni, Giuliano Marinelli. SM45; Alessandro Carloni, Mirko Cruciani, Cristiano Mazzoni. SM50: Carlo Paoletti, Rachid Hallabou, David Simonacci. SM55: Cristiano Lacchè Straini, Roberto Elisei, Stefano Bonaccorsi. SM60. Alberto Virgili, Daniele Pradarelli, Carlo Cespi. SM65: Stefano Greci, Alberto Pierluigi, Bruno Isolani. SM70: Adolfo Accalai, Luigi Bartolini, Renato Bracalente. SM75: Sergio Franconi, Giorgio Serafini, Bruno Falappa. Classifica 10 km femminile: Nausicaa Malaccari (Atl. Civitanova) 40:34; Caterina Cavarischia (Team Monti Azzurri) 41:37; Milena Morbidoni (A. Potenza Picena) 42:25; Michela Boniello (Servigliano), Chiara Bertucci (Ellemme Athletic); Elisabetta La Torre (Grottini Recanati), Cecilia Peroni (Atletica Civitanova); Yelena Buglioni (Acli Macerata). Premiate le prime tre di ogni categoria. SF35: Nausicaa Malaccari, Elena Sforzi; SF40: Chiara Bertucci, Cecilia Peroni, Yelena Buglioni; SF45; Michela Boniello; Nicoletta Riccio; Eleonora Mazza. SF50: Caterina Cavarischia, Milena Morbidoni, Elena Melis. SF 55: Patrizia Gentiletti, Maria Cristina Conti, Francesca Frulla. SF60: Annamaria Masetti, Filomena Angiolillo, Ave Latini. SF65: Anna Filomena Annessi, Tiziana Fiordelmondo, Carla Compagnoni. SF70: Chiarina D’Alonzo, Giuditta Damiani, Annunziata Serafini. SF75: Anna Di Chiara.