Strategia ’rifiuti zero’ per la stagione turistica

Continuano gli incontri del Comune di Porto Recanati per elaborare delle strategie sempre più green, soprattutto in vista della stagione estiva. Tant’è che domenica mattina l’Amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco Giuseppe Casali, dall’assessore Lorenzo Riccetti e dal consigliere Alessio Sampolesi, si è confrontata con Rossano Ercolini e Daniele Antonozzi, rispettivamente presidente di Zero Waste Europa e Italia e presidente di Marche a rifiuti zero. In primis, è emerso che l’obiettivo di tutti sarà quello di portare avanti ed elaborare delle iniziative da intraprendere a breve proprio in direzione della strategia rifiuti zero. "Dopo l’ingresso di Porto Recanati nella Rete dei Comuni a Rifiuti Zero – afferma l’assessore Riccetti – la riunione di oggi con Ercolini e Antoniozzi è stata una preziosa e concreta occasione per condividere idee e programmare quelle che potranno essere le azioni concrete da attivare nel prossimo futuro. Si avvicina l’inizio di una nuova stagione turistica – aggiunge ancora – e i temi di un’attenta ed efficace gestione dei rifiuti, della tutela dell’ambiente e della sostenibilità sono ancora di più ai primi posti dell’agenda amministrativa".