Street food con musica e giochi

Al Varco sul mare fino a domani, spazio allo street food, stavolta organizzato dall’associazione culturale “Gente di strada”, con il patrocinio dell’assessorato al Commercio. L’evento ha l’obiettivo di promuovere la cultura culinaria italiana ed internazionale, suddivisa per regioni. Coinvolte le attività locali, anche con intrattenimenti musicali e animazione per bambini. "Gli stand – spiegano gli organizzatori – offrono una vasta selezione di prelibatezze da gustare in passeggiata, per le vie animate dal festival, con specialità locali e piatti internazionali esotici".