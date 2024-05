’Street Food Festival’. Stand da tutta Italia

Tolentino è pronta ad accogliere la sesta edizione dello "Street Food Festival" targato "Gente di Strada". L’evento si tiene da oggi a domenica in piazza della Libertà con quindici stand provenienti da diverse regioni. Partiamo dai prodotti. Ce ne saranno per tutti i gusti, parola d’ordine: qualità. Ogni truck è stato scrupolosamente selezionato dall’associazione promotrice "Gente di Strada". In prima linea troviamo la vera oliva all’ascolana, preparata alla vecchia maniera con olive raccolte nel territorio piceno, farcite con carni di prima scelta e fritte a puntino. In campo pure l’Abruzzo con gli imperdibili arrosticini; poi ecco la Puglia con l’esclusiva bombetta di Alberobello: uno speciale involtino di capocollo di maiale infilzato nei tradizionali spiedini e farcito con formaggio canestrato. Altre zone d’Italia arrivano a Tolentino portando il top di gamma dei loro prodotti, come la cucina siciliana (cannoli, cassate e arancini) e quella calabrese (salumi, formaggi e verdure per panini da "Nobel") fino al rinomato piatto tipico toscano, il Lampredotto. Infine, una finestra sul Sud America grazie all’asado argentino.

Non mancheranno le birre artigianali, selezionate con cura dal birrificio marchigiano "Meckatzer" che, partner ufficiale dell’evento, porta in piazza per l’occasione le migliori birre della tradizione tedesca. Non mancherà ovviamente la musica live. Stasera sul palco si esibisce Max Ruggeri (alle 21), mentre domani sarà la volta della musica dance. È previsto anche il debutto del nuovo spettacolo dei Mas Flow capitanati da Lele Mari "Circo dance 2000". Sabato, poi, "Dance to Dance" con musica di tutti i tempi e, infine, domenica (ore 21) toccherà al "Dejà vu Acustic duo". "Si tratta di un evento dedicato a un pubblico di tutte le età – ha detto Benito Mistichelli, referente dell’associazione –, abbiamo cercato di dare il massimo, radunando un team di operatori truck food esperti e con prodotti di alto livello". L’edizione 2024 è stata presentata dal sindaco Mauro Sclavi, dal consigliere delegato Fabio Borgiani e da Pierluigi Della Vecchia, uno degli organizzatori.

m. g.