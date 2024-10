Svolta Recanatese: "Abbiamo carattere"

Mister, giocatori e staff ci danno dentro, per non lasciare nulla di intentato in vista del derby di domani ad Ancona ma febbrile anche il lavoro dell’equipe medica e le "ultime", in tal senso, non sono del tutto rassicuranti: "Edoardo Ferrante –i dice il dt Josè Cianni – potrebbe farcela, stringendo i denti. Accusa un affaticamento al quadricipite e ogni decisione verrà presa in extremis. Mordini invece sarà sicuramente out, ma siamo in apprensione per sapere l’entità del problema che accusa al flessore sinistro". Un forfait che si aggiunge, ovviamente, a quello di Sbaffo i cui tempi di recupero appaiono ancora incerti: i più ottimisti ipotizzano un suo ritorno per la trasferta del 10 novembre a Senigallia ma, con ogni probabilità, occorrerà attendere qualche ulteriore settimana, senza forzare eccessivamente i tempi. Cosa ha determinato questa inversione di rotta che ha prodotto le tre vittorie consecutive? "Il cambiamento è stato essenzialmente caratteriale ed era questo l’aspetto in cui eravamo lacunosi. D’altronde, quando subisci così tanti gol era fatale che il problema non era solo tecnico. In merito a questo l’innesto di Peppe Bellusci è stato determinante". Al Del Conero incontrerete una squadra ferita, dove non mancano le polemiche e anche per questo da temere: "Dobbiamo pensare a noi ma ci attende un confronto complicato. Vogliamo fortemente dare continuità ai risultati, anche perché il percorso di risalita è lungo e le cose nel calcio possono cambiare con grande rapidità. Al di là delle assenze, comunque pesanti, ritengo che gli aspetti mentali, della concentrazione e della cattiveria agonistica siano determinanti". Intanto si nota a vista d’occhio come i giovani, giocando, migliorano sensibilmente: "Credo che stiano facendo bene dall’inizio della preparazione. Sono i giocatori over che hanno alzato il livello e, sulla loro scia, ne hanno tratto giovamento anche i nostri under, le cui qualità sono evidenti". Girone stranissimo con cinque squadre in testa con appena 15 punti in 8 partite: "Ho pronosticato, in tempi non sospetti che la compagine che risulterà vincitrice al termine della stagione avrà la media punti più bassa a livello nazionale e credo che sarà proprio così. Una convinzione ancora più salda, dopo aver visto una buona parte delle squadre che sono nel nostro raggruppamento. Motivo in più per non mollare nemmeno di mezzo centimetro".