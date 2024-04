"Tanta eccellenza in ospedale"

"Non avrei mai creduto che all’ospedale di San Severino ci fosse un reparto tanto eccellente. Ringrazio davvero tutti di cuore". È Luciano Cialoni (nella foto), di San Severino, che a fine marzo è stato sottoposto ad un delicato intervento per la presenza di due ernie addominali proprio al Bartolomeo Eustachio di San Severino. "Sono stato operato – racconta – per la presenza di un’ernia epigastrica e di un’ernia ombelicale con diastasi dei muscoli addominali. Quindi era un’operazione più articolata e seria, perché prima l’equipe ha fatto rientrare le ernie e applicato delle retine per proteggerle, poi hanno eseguito la ricucitura del muscolo addominale. Il chirurgo era il responsabile del reparto, il dottor Angelo Buonsanto, e con lui c’era l’anestesista, il dottor Gilberto Sassaroli, molto gentile e paziente. Dal momento che in passato ho avuto un tumore alla gola, non potevano eseguire l’operazione in anestesia totale – racconta ancora – perché vi erano dei rischi legati all’intubazione. Così hanno dovuto effettuare un’anestesia epidurale e il dottor Sassaroli è stato davvero molto attento nei miei confronti. Per tutto il corso dell’operazione mi ha spiegato quello che stava accadendo e cosa stava facendo il chirurgo. E poi tutti gli infermieri, sia quelli di sala che quelli del reparto, davvero eccellenti, non mi hanno mai fatto mancare nulla. Non avrei mai pensato di trovare tanta eccellenza nel nostro ospedale e quindi è giusto riconoscerlo e ringraziare tutti di cuore".

Gaia Gennaretti