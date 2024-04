Tanta fraternità dal palco verso gli amici piemontesi

Trasferta appagante – in Piemonte – per la compagnia "Stelle del Borgo" di Montecosaro, con il musical "Forza venite gente". Anche il teatro Politeama Boglione di Bra (Cuneo) è risultato affollato in ogni ordine di posto (più di 400 spettatori) con una standing ovation ed un lungo interminabile ed affettuoso applauso per la compagnia. "La stanchezza del viaggio, il caldo improvviso e quasi insopportabile, sommati ad alcuni inevitabili contrattempi, non hanno fatto perdere lo spirito di gruppo e la gioia di stare insieme – hanno detto i ragazzi al rientro -. Ogni volta desideriamo donare al pubblico tutto noi stessi e la nostra esperienza di comunità". "La canzone ’24 Piedi’ – ha detto il sindaco di Bra, Gianni Fogliato – invita davvero a camminare sulla strada della fraternità, necessaria oggi per arrivare alla pace. Dai ’24 piedi’ della canzone, già questa sera con tutto il pubblico in sala siamo arrivati ad oltre...800 piedi. Tutto il mondo può camminare insieme sulla strada della pace!".

Ennio Ercoli