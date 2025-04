Tariffe per la Tosap nel mirino. Fdi porta il caso in consiglio

Continua a tenere banco la querelle sull’occupazione del suolo pubblico da parte dei commercianti, le modalità di pagamento e le relative tariffe. Le minoranze accusano l’amministrazione Pepa di aver aumentato le tariffe e di far pagare in anticipo il canone, mentre la maggioranza ricorda che tutto è sottoposto a un regolamento firmato proprio da chi prima di loro era al governo della città. A tagliare la testa al toro ha pensato il consigliere di Fratelli d’Italia Pierluca Trucchia (foto) che interroga il sindaco e l’assessore al bilancio per sapere se è vero che "l’amministrazione ha aumentato le tariffe rincarando l’occupazione del suolo pubblico rispetto agli anni passati". È anomalo che un consigliere di maggioranza interroghi l’amministrazione, compito demandato all’opposizione, ma si capisce l’intento: far luce in maniera ufficiale in una sede istituzionale quale il consiglio comunale, su una polemica politica cavalcata dal Pd e da qualcheo esponente politico di minoranza.

L’ultimo regolamento sull’occupazione del suolo pubblico è stato approvato dal consiglio comunale nel 2023 (amministrazione a guida Antonio Bravi) e le tariffe sono rimaste immodificate, come il fatto che il pagamento per l’occupazione temporanea del suolo, cioè per un periodo limitato dell’anno, va fatto all’atto della concessione, mentre è rateizzato per chi occupa per tutto l’anno il suolo pubblico. Nel voler chiarire la vicenda, il consigliere di Fratelli d’Italia trascura il fatto che il regolamento poteva essere modificato nell’atto di bilancio del 2025: invece l’amministrazione Pepa lo ha lasciato tale e quale a come lo ha ereditato.

Ast. T.