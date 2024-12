Teatri storici, i documenti a Roma

Approvato dalla giunta lo schema di protocollo di intesa proposto dalla Regione, per la candidatura Unesco per il riconoscimento come patrimonio dell’umanità dei 14 teatri storici marchigiani, fra cui il Persiani di Recanati. "Questa – sottolinea il sindaco Pepa – è una grande opportunità per una maggiore visibilità nazionale e internazionale, e per realizzare un circuito di teatri che diventerà un punto di forza nella promozione e rivitalizzazione dei centri storici e dell’entroterra". Il progetto era stato formalizzato nel 2022 e ora si è alla fase della presentazione della documentazione al ministero della cultura e poi all’Ufficio Unesco di Parigi.