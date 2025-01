Tentano furto in tabaccheria. "Tanti danni, è un continuo"

Tentativo di spaccata nella tabaccheria Sara, all’angolo tra via Vasco de Gama e via Doria, regge il vetro anti sfondamento e la banda deve mollare e scappare prima dell’arrivo dei carabinieri. Ci hanno provato lunedì sera, verso le 23.30. Erano in tre con il volto incappucciato. Uno, sbarra di ferro in mano, ha cominciato a menare colpi contro una delle vetrate del negozio senza riuscire a farla cedere. È scattato l’allarme e non hanno avuto altra scelta che scappare lasciando sul posto la sbarra, acquisita dall’Arma insieme ai video registrati dalle telecamere di video sorveglianza che mostra il film del ripetuto assalto. Non è la prima volta che il locale viene preso di mira.

"È successo anche qualche settimana fa e pure in quel caso non sono usciti ad entrare, ma in passato la tabaccheria è stata ripulita. Comunque, ci sono i danni da riparare e una fatica sempre maggiore a tirare avanti con la paura di essere assaltati da ladri e rapinatori", il commento del titolare la mattina dopo. La tabaccheria si trova sotto i portici di un palazzo e la banda è entrata n azione in un orario in cui i residenti avrebbero potuto stare svegli, affacciarsi e vedere tutto. Hanno provato a menare fendenti contro la parte bassa di una delle vetrate, che non è crollata. Si tratta dell’ennesima tabaccheria finita nel mirino di ladri o rapinatori ed è allarme a Civitanova.

Negli ultimi tempi è stato uno stillicidio. Pochi giorni fa, il 9 gennaio, è stato ripulito il bar tabaccheria Mariò, nel rione di Villa dei Pini, dove è sparita merce per un valore di 8.000 euro. Prima di Natale, il 19 dicembre, furto in via Fratelli Bandiera, nella tabaccheria San Giuseppe, dove il bottino pure è stato di alcune migliaia di euro. Ma, la serie è cominciata all’inizio di maggio, con un furto nella tabaccheria di corso Vittorio Emanuele per proseguire con il colpo del 3 giugno da Spurio, a Civitanova Alta, quindi il 2 giugno è toccato ad Anconetano lungo la statale adriatica (zona Villa dei Pini) e il 24 giugno alla tabaccheria Manu Bomboniere di via Saragat a Fontespna, dove i ladri hanno portato via articoli per un valore vicino ai 30.000 euro. Il colpo più sfacciato il furto con spaccata subito il 15 settembre dalla tabaccheria Giannini, sulla statale adriatica (tratto via Carducci) quanto una banda riuscì a spostare un blocco di cemento per sfondare la vetrata e ripulire il locale prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

