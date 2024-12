Tentano la truffa del finto nipote. Ma la nonna chiama i carabinieri

Tentano la truffa del finto nipote, ma l’anziana non cade nella trappola e avvisa subito i carabinieri. Così sono finiti nei guai una donna di 34 anni residente a Pomigliano d’Arco (Napoli) e un giovane di Marcianise (Caserta), inchiodati dalle telecamere di videosorveglianza. I militari della stazione di Matelica, coordinati dal maresciallo capo Christian Orrù, hanno denunciato i due campani, che dovranno rispondere di tentata truffa aggravata.

Venerdì scorso i due avrebbero cercato di raggirare una 86enne. La donna è stata chiamata al numero di casa da un sedicente nipote, che le ha riferito che la madre (cioè la figlia dell’anziana) era stata fermata dai carabinieri per aver provocato un incidente stradale, e che per essere lasciata libera fosse necessario il pagamento di una cauzione di 10mila euro. Ma l’86enne, lucidissima, non ha abboccato e ha segnalato immediatamente l’accaduto ai carabinieri di Matelica. Grazie all’esame delle immagini di videosorveglianza del Comune, i militari sono risaliti alla targa dell’auto in uso ai truffatori, noleggiata a Roma. Hanno diramato le ricerche del mezzo, e dopo alcune ore l’auto è stata intercettata e controllata in Umbria, con a bordo i due campani. La donna di Pomigliano tra l’altro era già sottoposta alla misura dell’obbligo di firma per reati dello stesso tipo; sarà denunciata anche per il mancato rispetto della misura.

Lucia Gentili