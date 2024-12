Terzo posto, la Lube aspetta le rivali. Missione complicata per Piacenza

Marko Podrascanin non ha giocato mercoledì, ma è stato comunque il più acclamato e persino premiato. A Topola per l’andata degli ottavi di finale di Challenge Cup contro il Karadjordje, il centrale serbo classe 1987 ha ha ricevuto un gradito riconoscimento in qualità di recordman di presenze della nazionale serba: addirittura 362 le gare con la selezione del Paese balcanico. Standing ovation per "Potke" cui è stata donata una stampa realizzata da un artista locale. Vi è raffigurato il cannone, simbolo della città di Topola, ma la bocca da fuoco nulla può contro i muri del giocatore (con la maglia numero 362). "Un bellissimo gesto che mi ha fatto emozionare – ha detto Podrascanin – un tributo davvero piacevole, soprattutto in una cornice così bella, di fronte a tanti bambini venuti a vedere la nostra partita. Il palazzetto di Topola è piccolino, una bomboniera. Il clima di festa sugli spalti e la bella prestazione della nostra squadra in campo hanno completato una serata da incorniciare". Coach Medei lo ha preservato, giustamente, assieme a Nikolov, del resto non c’era bisogno di schierare tutti i big per avere la meglio sul Topola 0-3 in un’ora. Più importante averli al 100% da martedì quando prenderà il via il Mondiale per Club. Prima della rassegna iridata in Brasile terminerà invece l’andata della regular season e in SuperLega è un momento importante in quanto le prime 8 della classifica ottengono la partecipazione ai quarti di finale di Coppa Italia. E le prime 4 godono del vantaggio del fattore campo.

La Lube ha anticipato l’11esimagiornata, era il derby con Grottazzolina vinto 0-3 ed è già certa di aver i quarti in casa, aspetto non da poco visto che all’Eurosuole Forum ha sempre vinto (anche se in due delle ultime 3 eliminazioni nei quarti giocava a Civitanova). Da capire se i biancorossi finiranno al terzo posto, occupato attualmente alle spalle di Trento, o il gradino più basso del podio verrà preso da Piacenza. Gli emiliani ora hanno 3 punti in meno, 23 a 20 e in caso di successo pieno sarebbero terzi perché avrebbero più vittorie, 8. Tuttavia Simon e soci domenica giocano a Perugia contro la capolista da 10 affermazioni su 10... Rischiano pure di essere sorpassati da Verona che ha 2 punti in meno e giocherà già stasera in casa contro Taranto. Insomma la Lube dovrebbe terminare al terzo posto e se così sarà scoprirà dallo scontro diretto di domenica (ore 19) tra Modena e Milano, quale sarà la sua avversaria. Gli ospiti si presentano davanti per un punto. Per l’ottavo ed ultimo posto è in pole Cisterna.