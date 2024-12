Thunder, altra frenata a Roseto. Sabato sfida decisiva per la classifica

La Halley Thunder è incappata nella seconda sconfitta consecutiva (61-51) nello scontro diretto per il terzo posto in casa delle Panthers Roseto al termine di un match quasi sempre condotto dalle padrone di casa, giunte all’ottavo successo consecutivo. La classifica ora la seguente: Udine 20, Mantova e Roseto 16, Matelica, treviso e Trieste 14, Ragusa 13, Bolzano 12, Umbertide e Vicenza 8, Rovigo e Civitanova 6, Ancona e Vigarano 2. Sabato la squadra di coach Domenico Sorgentone torna a giocare in casa (PalaChemiba di Cerreto d’Esi, ore 18.30) contro Treviso in una sfida a questo punto fondamentale per rimanere nel quartetto di testa, quando mancano solo due turni al termine del girone di andata. Servirà un successo anche per chiudere al meglio il 2024 di fronte ai propri tifosi. Inoltre, le prime quattro squadre in classifica – al giro di boa – si qualificheranno, come noto, per le finali di Coppa Italia. Ed è questo uno degli obiettivi del Club matelicese. Dopo la pausa natalizia il campionato di A2 femminile riprenderà il 4 gennaio. La Halley Thunder giocherà in casa del Rovigo, per poi riaprire il "ritorno" sul parquet amico col derby provinciale contro Civitanova (11 gennaio).