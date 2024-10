Tirapugni, coltelli e hashish: in due nei guai

Tirapugni e due coltelli nell’auto, nei guai un ventenne. Nel corso dei controlli svolti nei giorni scorsi dalla sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Macerata, è stato fermato e controllato un ventenne di origini kosovare, residente a Macerata, che si trovava alla guida della sua auto a Sforzacosta. Al termine dei controlli è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Il giovane, infatti, era in possesso di un tirapugni in metallo, custodito nella tasca dei pantaloni, e di due coltelli, uno a farfalla e uno a serramanico, nascosti a bordo del veicolo. Le armi sono state sequestrate. Nei guai anche un ventenne di Macerata, che è stato controllato mentre era alla guida della sua auto ed è risultato in possesso di un frammento di hashish di mezzo grammo. Il giovane è stato segnalato al prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro della patente di guida.