"Momento storico per il nostro paese"

"Il Giro d’Italia qui in paese è sempre stato molto sentito, anche semplicemente il passaggio. Avere l’arrivo è un momento storico, sia commercianti che privati hanno avvertito una sensazione che ci ha anche unito, offre una vetrina molto importante, ci fa uscire un po’ da quel guscio che è Castelraimondo trovandosi tra le colline – dice Lucia Severini del pub Ludwig Strasse –. Abbiamo preparato dei piatti tradizionali, immaginando di accogliere un turismo non solo locale. È stato ideato anche un drink con il prosecco, abbiamo inserito dei cubetti di ghiaccio con purè di fragola, per colorare il cocktail di rosa, un tributo a Pellizzari che è il ciclista di casa che adoriamo".