Tolentino in orbita con Capezzani. A Montegranaro la quinta vittoria

0

TOLENTINO

1

: Taborda, Pagliarini (26’st Iuvale), Stortini, Gonzalez, Zaffagnini (37’ Alidori), Capodaglio, Mangiacapre (12’st Di Matteo), Mancini, Jallow, Palmieri (8’st Perpepaj), Tonuzi (26’st Torricini). All. Mengo.

TOLENTINO: Bucosse, Barilaro, Tizi (26’st Cicconetti), Strano, Badiali, Tomassetti, Santino, Manna (26’st Dominico), Moscati (30’st Di Biagio), Capezzani (16’st Tortelli), Lovotti. All. Passarini.

Arbitro: Negusanti di Pesaro.

Rete: 45’ Capezzani (rig).

Continua il momento magico del Tolentino, che conquista la quinta vittoria consecutiva e prosegue la sua rimonta inarrestabile in classifica. Massimo risultato con il minimo sforzo per i cremisi, che portano a casa i tre punti grazie alla rete di Capezzani a fine primo tempo. Sconfitta che interrompe il momento positivo del Montegranaro. Gara molto equilibrata tra le due formazioni, che si danno battaglia fin dall’inizio. Match che sembra bloccato, ma appena prima dell’ intervallo arriva un penalty in favore degli ospiti, conquistato da Moscati. Dal dischetto Capezzani non sbaglia e porta in vantaggio il Tolentino. Colpo che potrebbe abbattere chiunque, ma nella ripresa il Montegranaro si accende e inizia a spingere forte, grazie anche alla brillantezza dei neo entrati. I cremisi resistono a oltranza, confermandosi formazione solida e in ottima salute. Tonuzi e Jallow ci provano più volte, ma Bucosse cala la saracinesca con un paio di interventi provvidenziali. Al triplice fischio i cremisi impongono così la prima sconfitta casalinga al Montegranaro. Tolentino che incamera i tre punti e sale al quinto posto in classifica, con la vetta che ora è lontana solo quattro punti. La squadra di Passarini ora inizia a fare sul serio, entrando a far parte della corsa al primo posto. Il Montegranaro resta invece fuori dalla zona playoff.