Tolentino, Makrickas nominato cardinale: il saluto della città

"Porgo le mie più sincere congratulazioni a nome dell’amministrazione e della comunità di Tolentino all’arcivescovo Rolandas Makrickas, per la nomina a cardinale, nomina che dà lustro anche al nostro territorio". Il sindaco Mauro Sclavi ha partecipato, in Vaticano, alla cerimonia per la nomina dei cardinali, tra cui appunto monsignor Makrickas, arcivescovo titolare di Tolentino a cui il consiglio ha conferito la cittadinanza onoraria. Dopo il concistoro, il sindaco ha incontrato il nuovo cardinale per portare il saluto della città.