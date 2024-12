Tolentino, prorogata l’ordinanza per limitare il consumo di acqua

Nuovo divieto di utilizzo dell’acqua potabile per usi impropri a Tolentino. Considerato "il perdurare dello stato di severità idrica, di livello medio" e della situazione di criticità nell’approvvigionamento di alcune porzioni del territorio dell’Ato3, il sindaco Mauro Sclavi ha firmato una nuova ordinanza, dopo quella del 25 ottobre, e sarà in vigore fino a fine anno. "Valutato il rischio concreto di situazioni di crisi idrica generalizzata, dovuta all’insufficiente disponibilità nelle fonti di approvvigionamento, o criticità localizzate, per picchi eccessivi della domanda, è stato ritenuto necessario proseguire con le azioni preventive – spiega l’amministrazione –. Il sindaco ha emesso un’ordinanza volta a disciplinare l’uso dell’acqua potabile dell’acquedotto pubblico". Il provvedimentio ordina "agli utenti di tipo domestico di limitare l’impiego ai soli usi alimentare e igienico-sanitario escludendo, in particolare negli orari diurni e di maggior consumo, ogni uso non strettamente necessario. Vieta l’impiego di acqua potabile per lavaggio di cortili e piazzali; lavaggio domestico di veicoli a motore; riempimento di piscine e vasche, innaffiamento orti, a esclusione delle ore notturne (22 - 6)". La polizia municipale è incaricata della vigilanza sul rispetto dell’ordinanza, coadiuvata anche dal personale Assm. Previste multe fino a 500 euro.