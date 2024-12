Torna Macerata Presepi. Il concorso aperto a tutti scade il 26 dicembre

Torna in occasione delle festività natalizie, il concorso Macerata Presepi, un’iniziativa organizzata dall’amministrazione su proposta del consigliere comunale Marco Bravi. Oggetto del concorso è la realizzazione di un solo manufatto che rappresenti la tradizione del presepe, interpretata attraverso una forma d’arte a scelta da realizzare con qualsiasi tipo di materiale. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i residenti nel comune di Macerata, senza limiti di età, singolarmente o in gruppo, a tutti i commercianti, associazioni, parrocchie e scuole di ogni ordine e grado della città. I presepi saranno giudicati, per ogni sezione, da una commissione sulla base di parametri di valutazione quali, a titolo indicativo, originalità o ambientazione, lavorazione artigianale, qualità artistica, difficoltà tecnica di realizzazione, espressività emotiva e religiosa, effetto cromatico e impatto scenografico. La premiazione dei presepi avverrà nel mese di gennaio. Per partecipare al concorso gli interessati debbono inviare una e-mail a maceratapresepi@gmail.com entro il 26 dicembre. Allo stesso indirizzo di posta elettronica possono essere richieste informazioni sul bando.