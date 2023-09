Trachea ricostruita: il contributo di Civitanova Marche: Intervento unico al mondo

Oltre che negli ospedali di Macerata e Ancona, c’è anche un passaggio all’ospedale di Civitanova nel lungo e tormentato percorso del ragazzo di un comune della provincia al quale l’equipe chirurgica del dottor Angelo Rendina, direttore della chirurgica toracica all’ospedale Sant’Andrea di Roma, ha ricostruito la trachea e l’arteria anonima con un intervento unico al mondo.

In particolare, dopo il primo ricovero nella Rianimazione di Macerata il paziente era stato trasferito all’Istituto Santo Stefano per una prima riabilitazione. A seguito di un grave sanguinamento, però, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. Giunto qui non sanguinava più ma - per fortuna – è stato trattenuto in osservazione, ed è stato sottoposto a visita otorinolaringoiatrica, pneumologica e a Tac a torace e collo. Il giorno successivo c’è stata un nuova, improvvisa e massiva emorragia da trachea e bocca: medici e infermieri sono tempestivamente intervenuti, effettuando emotrasfusioni e somministrando fattori della coagulazione, riuscendo a bloccare il sanguinamento. Quando il quadro clinico si è stabilizzato il ragazzo è stato trasferito di nuovo nella Rianimazione dell’ospedale di Macerata e, successivamente, nell’ospedale regionale di Torrette. Da qui, poi, come noto all’ospedale Sant’Andrea di Roma.

Insomma, gli ospedali di Macerata, Civitanova e Ancona hanno fatto un eccellente lavoro di squadra che dimostra come, pur in mezzo a mille difficoltà, i nostri operatori siano capaci di fare cose straordinarie.

