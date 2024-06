Traffico da bollino rosso a Macerata, incidenti e mezzi bloccati: la viabilità va in tilt

Macerata, 25 giugno 2024 – Cantieri, un incidente in via dei Velini e un autoarticolato bloccato a borgo San Giuliano hanno reso il transito veicolare particolarmente difficile ieri mattina nel capoluogo. Un inizio settimana non semplice per chi in mattinata si è trovato a transitare per le principali strade di Macerata, interessate da numerosi cantieri che necessariamente rallentano il normale flusso, e che ha dovuto fare i conti anche con i rallentamenti e le code dovuti a un incidente avvenuto alle 8.20 e un bilico (un autoarticolato) che trasportava cemento rimasto bloccato circa due ore dopo in borgo San Giuliano.

Il primo ingorgo si è creato verso le 8.20 nella parte alta di via dei Velini (zona interessata da una chiusura per la presenza di un cantiere) a causa di un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto, una Fiat Panda guidata da un 37enne di fuori città che procedeva da via Trento in direzione via Ghino Valenti e una Chevrolet Matiz condotta da una 78enne maceratese che da via dei Velini procedeva verso il centro.

Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia della polizia locale che da giorni presidia le strade più trafficate proprio per cercare di limitare il più possibile i disagi agli automobilisti, l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco.

Alla donna sono state prestate le cure del caso, per liberare la strada è stato necessario l’intervento del carroattrezzi per spostare entrambe le auto incidentate mentre per evitare il blocco le auto hanno transitato in un unico senso alternato, con code fino in via Due Fonti. Alle 10.30 invece un bilico che trasportava cemento e che era diretto a Villa Potenza è rimasto bloccato in borgo San Giuliano.

L’autoarticolato di una ditta di fuori regione proveniva da via Pace (altra zona critica per la presenza in via Maffeo Pantaleoni del maxi cantiere per la ricostruzione delle palazzine), il conducente non ha visto il cartello di divieto per quel tipo di mezzo e ha imboccato borgo San Giuliano restando bloccato alla fine della strada. Il blocco ha creato un imbuto con ripercussioni alla viabilità fino a corso Cairoli, sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale e una squadra dei vigili del fuoco. L’unico modo per sbloccare la situazione è stato quello di far percorrere all’autoarticolato tutta la strada in retromarcia, la situazione è tornata alla normalità dopo circa mezz’ora. Il camionista invece è stato multato.